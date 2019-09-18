Глава ФРС ответил на критику Трампа

Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Трамп сказал, что Пауэлл опять потерпел неудачу. Он подчеркнул, что считает работу регулятора ужасной.

Пауэлл, узнав о словах Трампа, заявил, что верит с независимость ФРС. Он уверил, что продолжит заниматься монетарной политикой, не обращая внимание на другие мнения.

«Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом», — сказал Пауэлл.

Ранее Трамп уже сомневался в умственных способностях ФРС. Американский лидер пожаловался на то, что Соединенные Штаты тратят финансовых средств больше, чем конкуренты, в том числе Германия.