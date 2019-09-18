Глава ФРС назвал условия продолжения снижения ставки

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл рассказал, что снижение базовой процентной ставки может продолжиться на протяжении длительного времени. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что это может случиться при условии, если темпы роста экономики страны начнут значительно сокращаться. Однако подчеркнул, что таких прогнозов пока не наблюдается.

Пауэлл добавил, что регулятор не видит отрицательных экономических перспектив при продолжающемся «умеренном росте экономики, устойчивом рынке труда и инфляции в районе целевого показателя в 2%».

«Это не то, что мы ожидаем, но мы, безусловно, пойдем по этому пути, если это будет необходимо», — заявил глава ФРС.

Он добавил, что ФРС будет действовать в зависимости от обстоятельств и следить за развитием экономики страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп раскритиковал ФРС США после снижения базовой ставки.