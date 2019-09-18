Эксперт рассказал о связи низкого потребления и производительности труда

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал о том, как производительность труда в России связана с уровнем потребления. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что низкая производительность связана с невысоким уровнем потребления. Эксперт добавил, что размер заработной платы в России ниже, чем в Европе.

Сафонов также подчеркнул, что низкая зарплата не порождает потребление. Такие отечественные показатели эксперт назвал «нашем бичем и серьезной проблемой».

По его мнению, необходимо в первую очередь решить проблему повышение спроса, как среди населения, так и предприятий.

Ранее сообщалось, что Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые должности в России.