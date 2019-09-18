Когда предпенсионерами положены льгорты, рассказали в Пенсионном фонде

В Пенсионном фонде России рассказали, какие льготы и с какого возраста ими могут пользоваться предпенсионеры. Об этом сообщает «Российская газета».

В ведомстве заявили, что людям предпенсионного возраста положены три вида льгот: новые федеральные, появившиеся с выходом закона об установлении новых границ предпенсионного возраста, федеральные налоговые и региональные. Уточняется, что у всех них разным возрастной порог для получения. В 2019 году предпенсионный период у женщин наступает с 51 года, а у мужчин — с 56 лет.

Так новыми федеральными льготами российские предпенсионеры смогут воспользоваться за пять лет до выхода на пенсию. Они включают в себя возможность выхода на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице суммой в прожиточный минимум, переобучение и повышение квалификации.

Согласно федеральным налоговым льготам, которыми могут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60, предпенсионеры могут не уплачивать земельный налог с шести соток земли, имущественный налог на дома, капитальные здания и гаражи до 50 кв. м.

Региональные льготы имеют аналогичный возрастной порог. Они предполагают скидки на городской и железнодорожный транспорт, на оплату капремонта и услуг ЖКХ. Кроме того, предпенсионеры могут не вносить курортный сбор при поездке на отдых.

Ранее сообщалось, что назван размер пенсии в 2020 году.