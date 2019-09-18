Трамп намеревается расширить санкции против Ирана

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Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на южной лужайке Белого дома, 12 сентября... Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на южной лужайке Белого дома, 12 сентября...
Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на южной лужайке Белого дома, 12 сентября...
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил министерству финансов страны значительно расширить санкционные меры против Ирана. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что американская сторона намеревается существенно усилить санкции.

Ранее американский лидер высказался по поводу войны с Ираном.

Трамп сообщил, что в данный момент американская сторона придерживается мнения, что Иран, вероятно, причастен к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.