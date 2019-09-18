Трамп намеревается расширить санкции против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил министерству финансов страны значительно расширить санкционные меры против Ирана. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что американская сторона намеревается существенно усилить санкции.

Ранее американский лидер высказался по поводу войны с Ираном.

Трамп сообщил, что в данный момент американская сторона придерживается мнения, что Иран, вероятно, причастен к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.