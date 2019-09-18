Украина предложит России новый 10-летний газовый контракт

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Украинские представители намерены представить российской стороне заключить новый газовый контракт сроком на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с таким предложением Киев выступит на предстоящих в Брюсселе в четверг, 19 сентября, трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина выступит с предложением по транспортировке 60 млрд кубометров газа в год. Он также добавил, что российским представителям будет предложено увеличить объем поставок газа до 90 млрд кубометров в год.

Уточняется, что действующий контракт с Украиной истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Кремль не ждет конкретных договоренностей по газу от встречи РФ, Украины и ЕС.