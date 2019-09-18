Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились

Магазины «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» станут одной торговой сетью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя «Красное & Белое» Сергея Студенникова.

Предприниматель заявил, что все сделки по слиянию завершены, а также добавил, что владение и управление новой сетью будет осуществляться компанией «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед».

Отмечается, что выручка этой компании за 2019 года оценивается примерно в 800 млрд руб. без учета НДС, тем самым сделав ее одним из самых крупных ретейлеров рынка.

Ранее сообщалось, что «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» решили объединиться.