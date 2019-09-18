Россия снизила объем вложений в госдолг США
Россия продолжает сокращать вложение в облигации правительства США. Об этом сообщает ТАСС.
Так, по данным американского Минфина объем вложений уменьшился с $10,848 млрд в июне до $8,501 млрд.
Отмечается, что в мае 2018 года Россия перестала входить из числа 30 крупнейших держателей госдолга США. Это произошло после апрельских санкций. С того момента российская сторона снижает инвестиции в правительственные облигации.
Ранее сообщалось, что Россия уменьшила вложения в госбумаги США почти на $10 млрд.