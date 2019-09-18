Россия снизила объем вложений в госдолг США

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Россия продолжает сокращать вложение в облигации правительства США. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по данным американского Минфина объем вложений уменьшился с $10,848 млрд в июне до $8,501 млрд.

Отмечается, что в мае 2018 года Россия перестала входить из числа 30 крупнейших держателей госдолга США. Это произошло после апрельских санкций. С того момента российская сторона снижает инвестиции в правительственные облигации.

Ранее сообщалось, что Россия уменьшила вложения в госбумаги США почти на $10 млрд.