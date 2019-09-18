Новый завод «ЕвроХима» произвел первые полмиллиона тонн аммиака

На открывшемся в июне новом предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» выпущены первые 500 тыс. тонн аммиака, сообщает МХК «ЕвроХим».

«Новое предприятие «ЕвроХима» по производству аммиака было официально открыто на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года. Объём инвестиций в строительство завода составил 1 млрд долларов, проектная мощность предприятия — 1 млн тонн товарного аммиака в год», — говорится в сообщении компании.

Предприятие работает в городе Кингисепп (Ленинградская область), является крупнейшим в Европе по мощности установки. В сеть инженерных сооружений входит установка синтеза аммиака, склад жидкого аммиака, газопроводная ветка, а также объекты инфраструктуры и логистики. Для сохранения санитарно-защитной зоны предприятие построено на месте демонтированной старой обогатительной фабрики. Производство работает в замкнутом цикле водооборота, система позволяет также использовать более 70% сточных вод с соседнего предприятия «Фосфорит».

Основные потребители продукции — заводы «ЕвроХима» по производству удобрений в Бельгии и Литве, а также «Фосфорит» (Кингисепп).

«Новое предприятие нашей компании в Кингисеппе работает с использованием наилучших доступных технологий и позволяет нам не только полностью обеспечивать аммиаком заводы «ЕвроХима», но и экспортировать его в страны Европы. Особый вклад в реализацию одного из крупнейших наших инвестиционных проектов внесли директор по производству удобрений «ЕвроХима» Александр Туголуков и исполнительный директор нового предприятия Илья Белобородов, под руководством которых была решена эта сложная и масштабная задача», — сказал гендиректор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.