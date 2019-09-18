Комитет Госдумы одобрил в I чтении запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах

Нижняя палата Госдумы приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые находятся на территории многоквартирных и прилегающих к ним участках. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, законопроект одобрил комитет Парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Известно, что документ был создан в связи с многочисленными обращениями и жалобами российских граждан.

«Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время Госдумой приняты письма о значительном ухудшении общественного правопорядка из-за отмены ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания от 41 органа госвласти субъектов России.

Ранее сообщалось, что новые ограничения на продажу алкоголя ждут Россию.