Трамп пообещал ужесточить условия торговой сделки с Китаем в случае переизбрания

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что ужесточит условия торговой сделки с китайской стороной, если он сможет вновь стать президентом в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение главы страны.

По его словам, у Пекина еще есть шанс согласиться на обычные требования. Он дал Китаю время подумать и решить до ноября 2020 года. Трамп пообещал, что в случае его победы и не заключения соглашения, Китай увидит «жесткую сделку».

Президент США не исключил возможности, что торговая сделка между США и Китаем может быть заключена до и после 2020 года.

Ранее сообщалось, что Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем.