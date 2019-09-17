США представят ООН доказательства вины Ирана в атаках на Saudi Aramco

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Администрация США решила предоставить Генеральной Ассамблее ООН доказательства того, что атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии осуществлялись с территории Ирана, передает France 24 со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника США, Вашингтон уверен, что атаки были выполнены с помощью крылатых ракет.

Информация будет предоставлена Генассамблее ООН на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что телеканал CNN сообщил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии производилась из южной части Ирана.