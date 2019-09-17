США представят ООН доказательства вины Ирана в атаках на Saudi Aramco
Администрация США решила предоставить Генеральной Ассамблее ООН доказательства того, что атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии осуществлялись с территории Ирана, передает France 24 со ссылкой на американского чиновника.
По данным источника США, Вашингтон уверен, что атаки были выполнены с помощью крылатых ракет.
Информация будет предоставлена Генассамблее ООН на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что телеканал CNN сообщил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии производилась из южной части Ирана.