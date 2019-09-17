В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне

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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне. Об этом сообщает Reuters

По его словам, в настоящее время поставка нефти осуществляется на уровне, который был до того, как дроны стали бомбить нефтяные объекты страны.

«Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня», — добавил Азиз бен Сальман.

Он отметил, что компания Saudi Aramco вне зависимости от нанесенного ущерба выполнит свои обязательства перед клиентами.

Ранее СМИ определили место запуска дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Мировые рынки переживают жесткую встряску от колебаний цены на нефть. Из-за нападения на НПЗ Саудовской Аравии цена на нефть на мировых рынках накануне подскочила на 10% — до почти $66 за баррель. «Газета.Ru» следит за ситуацией на рынках в режиме-онлайн.