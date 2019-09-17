СМИ определили место запуска дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии

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Телеканал CNN сообщил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии производилась из южной части Ирана. Об этом каналу рассказали источники среди высокопоставленных чиновников страны.

Как утверждают источники, проведенное расследование показало, что были запущены не только дроны, но и крылатые ракеты. Уточняется, что беспилотники вылетели из иранской базы возле границы с Ираком.

Ракеты, согласно оценкам следователей, пролетели на малой высоте над Ираком, прежде чем достичь своих целей.

CNN подчеркивает, что Пентагон отказался комментировать эти данные источников.

Мировые рынки переживают жесткую встряску от колебаний цены на нефть. Из-за нападения на НПЗ Саудовской Аравии цена на нефть на мировых рынках накануне подскочила на 10% — до почти $66 за баррель. «Газета.Ru» следит за ситуацией на рынках в режиме-онлайн.

Ранее сообщалось, что США привели в боевую готовность войска.