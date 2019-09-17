Корпорация МСП может поддержать еще 7 инвестпроектов в Тульской области

Делегация Корпорации МСП приняла участие в презентации семи новых инвестпроектов в Тульской области, которым может быть оказана поддержка. Речь идет о проектах в области металлообработки, модернизации производства (очистка сточных вод), расширении автопарка, создании диагностического центра, разработки инновационной системы управления автопарком и другие. Презентация прошла в рамках выездной стратегической сессии.

Общий объем инвестиций в проекты может составить около 3 млрд рублей, говорится в сообщении корпорации.

«Мы проводим такие встречи с предпринимателями Тулы на системной основе, так как у малого и среднего бизнеса здесь действительно хороший потенциал роста. Мы видим востребованность поддержки Корпорации. Руководством региона созданы все условия для развития МСП. По результатам предыдущих стратегических сессий было отобрано 14 проектов и 10 из ним уже одобрено. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 3,5 млрд рублей», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

По словам губернатора Андрея Дюмина, с 2016 года институты развития дали путевку в жизнь 64 проектам малого и среднего бизнеса в регионе.