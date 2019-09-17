Госдума одобрила в первом чтении законопроект о единой базе россиян

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого федерального ресурса, который будет содержать информацию о гражданах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ресурс будет содержать полные данные о физическом лице, которые необходимы налоговым органам.

Ресурс поможет решить некоторые задачи государственного управления, а также улучшить контроль за начислением и поступлением страховых взносов на персональные счета населения.

Ведением ресурса будет заниматься Федеральная налоговая служба. Для его формирования будут привлечены данные из других государственных и муниципальных источников и органов управления государственными внебюджетными фондами.

Иностранные лица и лица без гражданства, которые временно или постоянно проживают и работают в России также будут включены в базу.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках.