Сенатор прокомментировал инициативу о запрете баров в жилых домах

Предложение депутатов Госдумы об ограничении торговли спиртными напитками в ресторанах и барах, находящихся в жилых домах, одобрил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников. Об этом информирует РИА «Новости».

Он отметил, что данная инициатива заслуживает должного внимания, поскольку соответствующий закон назрел уже давно, а многие регионы еще до этого вносили похожие инициативы в Госдуму.

На беспокойные комментарии по поводу того, что запрет негативно скажется на многих заведениях, Калашников заявил, что тревоги жителей домов ничем не оправданы.

В заключении он добавил, что, по его мнению, коллеги-сенаторы данную инициативу поддержат.

Ранее сообщалось, что новые ограничения на продажу алкоголя ждут Россию.