Трамп планирует заключить с Японией соглашение о пошлинах
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Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о намерении заключить с Японией соглашение о таможенных пошлинах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Америке удалось достичь первичного соглашения о тарифных ограничениях с Токио. Он отметил, что договор будет заключен в ближайшие недели.
«Я также заключу исполнительное соглашение с Японией о цифровой торговле», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что кандидаты-демократы осудили торговую политику Трампа в отношении Китая.