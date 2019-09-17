Трамп планирует заключить с Японией соглашение о пошлинах

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о намерении заключить с Японией соглашение о таможенных пошлинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Америке удалось достичь первичного соглашения о тарифных ограничениях с Токио. Он отметил, что договор будет заключен в ближайшие недели.

«Я также заключу исполнительное соглашение с Японией о цифровой торговле», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что кандидаты-демократы осудили торговую политику Трампа в отношении Китая.