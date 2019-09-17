«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
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Российские власти «концептуально» поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Согласно данному документу, закрыться может порядка 10 тысяч заведений в России.
Уточняется, что в основном указанная инициатива будет касаться точек по продаже пива.
Однако правительство предложило доработать документ, так как помимо закрытия заведений, ограничение может снизить рентабельность бизнеса участников рынка, активность предпринимателей, а также уменьшить конкуренцию.
Как стало известно, законопроект будет рассмотрен в Госдуме уже в ближайшую среду, 18 сентября.
Ранее российские ведомства одобрили идею о продаже алкоголя с 21 года.