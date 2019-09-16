В Тегеране назвали «большой ложью» попытки связать Иран с атакой на Saudi Aramco

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уверен, что США и Саудовской Аравия пытаются прикрыть неудачи Эр-Рияда в Йемене при помощи заявлений о причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтяные предприятия Saudi Aramco. Об этом сообщает ТАСС.

Министр ответил на высказывания ряда политиков, в том числе Госсекретаря США Майкла Помпео, который обвинил в атаках исламскую республику.

«Это большая ложь. Они пытаются прикрыть тот факт, что не смогли победить страну — Йемен — с помощью тяжелого вооружения», — сказал Зариф.

При этом известно, что ответственность за нападения взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах». Однако Помпео заявил, что нет никаких доказательств того, что атаки были произведены из Йемена.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о готовности помочь Эр-Рияду при покупке королевством С-400.