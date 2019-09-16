В Совфеде прокомментировали идею США выделить Украине $141,5 млн на оборону

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал высказывание властей США о намерении выделить на помощь Украине $141,5 млн. Об этом сообщает RT.

По его мнению, суммы, которые планирует выделить американская сторона, не очень большие, и США таким образом пытаются откупиться от Украины «малой ценой».

Морозов заявил, что хотя такие действия и подпитывают «агрессивный характер нынешнего режима», парламентарий призвал не закатывать глаза от ужаса.

«По факту американцы тоже умеют считать свои деньги», — подчеркнул Морозов.

Кроме того, он добавил, что на предполагаемые для помощи Украине денежные средства нельзя «радикально перевооружить армию и сделать её реально боеспособной».

Ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине еще $141,5 млн на оборону.