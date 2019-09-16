Роухани спросили об атаках беспилотников на нефтяные объекты

Президента Ирана Хасана Роухани спросили о прошедших в субботу, 14 сентября, атаках беспилотников на нефтяные заводы Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что йеменский народ имеет право на самозащиту.

Роухани призвал обратить внимание на то, что Йемен «ежедневно бомбят», а также там гибнут люди. Поэтому жители вынуждены были ответить на такие действия.

«То, что делает народ Йемена, они защищают себя. И защищают от нападения», — сказал Роухани.

Ранее сообщалось, что WSJ узнал о возможности ответных атак Эр-Рияда в отношении Ирана.