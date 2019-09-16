«Аэрофлот» разработает стратегию гармонизации антикоррупционных требований для бизнеса в РФ

Компания «Аэрофлот» предложила создать первую в России глобальную Стратегию транснационального антикоррупционного комплаенса (СТАК). Эту инициативу на конференции в Генпрокуратуре, посвященной участию организаций в противодействии коррупции, выдвинул заместитель гендиректора компании Владимир Александров.

«Сейчас выходя на международные рынки, российские компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому законодательству. Глобальная стратегия Аэрофлота позволит гармонизировать международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего бизнеса России. Реализация нашей инициативы усилит позиции отечественных компаний на международном рынке и повысит их инвестиционную привлекательность», — сказал топ-менеджер.

По словам Александрова, стратегия может быть реализована на объединенной платформе при участии работающих на зарубежных рынках крупных компаний, международных организаций и госструктур. Для этого нужно провести аудит зарубежных стандартов противодействия коррупции для их последующего внедрения в антикоррупционную политику российских компаний. В ходе этой работы также будут предложены изменения в российское законодательство, которые соответствуют лучшим зарубежным практикам в сфере противодействия коррупции.