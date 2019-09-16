Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти

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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, снизился на 86 копеек, до 70,6695 рубля, следует из данных Банка России.

Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля.

Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.

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