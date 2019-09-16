Хуситы пообещали вновь атаковать нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы, которые заявили о причастности к атакам нефтяных объектов Саудовской Аравии, пообещали продолжить бомбить территории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил хуситов.

По словам организации, они могут в любой момент нанести новый удар в Саудовской Аравии, так как их вооружение позволяет это сделать.

Хуситы посоветовали компаниям и иностранцам не находится в местах их предыдущих ударов.

«Потому что они продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару», — пояснил представитель.

Ранее Китай требует держать обвинения в атаках в Саудовской Аравии при себе до фактов.