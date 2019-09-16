Иран ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам

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Essam Al Sudani/Reuters

МИД Ирана назвал абсурдными заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает такие заявления неуместными и абсурдными.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco атаковал Иран.

После этого Дональд Трамп пообещал ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты.