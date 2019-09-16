Стали известны подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр Дмитрий Медведев совместно с коллегой из Белоруссии Сергеем Румасом согласовали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, государства планируют создать с начала 2021 года единый Налоговый и Гражданский кодексы, а также внешнеторговый режим.

Кроме того, Москва И Минск должны объединить соцгарантии и банковский надзор, а также установить единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергетики.

Отмечается, что Медведев и Румас решили представить предложения по «дорожным картам» объединения экономик 1 ноября.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.