Объем транзита газа через Украину растет после ограничений «Газпрома» к Opal

Объем транзита газа, который идет через украинскую сторону, растет после того, как суд ЕС ограничил доступ компании «Газпром» к газопроводу Opal. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

По сведениям словацкого оператора Eustream, утром 16 сентября была получена заявка на прокачку газа через пограничную зону двух стран — станцию «Вельке Капушаны». Отмечается, что объем вырос до 154,7 миллиона кубов, а до ограничений он составлял в среднем 145,4 миллиона кубов.

В 2016 году европейская комиссия разрешила компании «Газпром» подключиться к Opal, принимающему газ «Северного потока». Тогда компания могла бронировать 50% из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы. Однако в сентябре 2019 года суд решил отменить это решение после иска от польской стороны.

Ранее сообщалось, что ограничения OPAL по доступу «Газпрома» вступают в силу.