Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России

Нововведение по четырехдневной рабочей неделе в тестовом режиме планируют обсудить в Минтруде в ближайшее время. Об этом сообщает газета «Известия».

Новые условия труда опробуют на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности.

Так, четырехдневку могут ввести в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, научной и технической деятельности, а также строительства.

По словам замминистра экономического развития Петра Засельского, 30-40% времени работники ничем не заняты на предприятиях.

«Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — уточнил он.

Отмечается, что конкретных условий для перехода на сокращенную рабочую неделю пока нет.

Засельский считает, что окончательное решение по введению четерехдневки можно будет принять после эксперимента в большом количестве компаний.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, от чего зависит введение сокращенной рабочей недели.