Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ

Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада. Об этом сообщает Reuters.

Источник агенстсва также подчеркнул, что не сомневается в том, что атакующие действия были совершены со стороны Ирана.

Отмечается, что ранее Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что они с помощью беспилотников провели атаку.

«Как ни крути, этого нельзя отрицать. Других вариантов нет. Доказательство указывает только на то, что за это ответственен Иран» , — сказал источник.

Ранее сообщалось, что генсек ООН оценил атаку на НПЗ Саудовской Аравии.