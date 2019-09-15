В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа, сообщает РИА «Новости»

По его словам, об этом говорит решение, принятое судом Евросоюза по газопроводу Opal, которое носит политический характер.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным», — добавил Шлунд.

Ранее сообщалось, что регулятор ФРГ ограничил оператора OPAL в новых аукционах на мощности газопровода.