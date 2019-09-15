США готовы выделить запасы нефти после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Министерство энергетики США заявило о готовности задействовать стратегические резервы для стабилизации рынка нефти после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco («Сауди Арамко»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, США готовы сделать это, чтобы стабилизировать обстановку, а также избежать потрясений на нефтяных рынках.

Сообщается, что министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри отдал поручение своим сотрудникам работать с Международным энергетическим агентством (IEA) в поисках действий, которые необходимы на мировом рынке нефти.

Как известно, США имеет стратегические запасы нефти в размере 630 млн баррелей.

Ранее сообщалось о том, кто может быть причастен к атакам на НПЗ Саудовской Аравии.