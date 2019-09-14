В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, пониженная пенсия может быть получена в случае переезда в другой город, так как региональный коэффициент везде разный.

Задолженность по квартплате или штраф также влияют на пенсионную выплату. Задолженность списывается из пенсии.

Также пенсия может быть меньше обычного, если в прошлый раз была выплачена излишняя сумма.

Ранее сообщалось, что назван размер пенсии в 2020 году.