МВФ предоставит Украине кредит в размере $5 млрд на три года, пишут СМИ

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что новая программа расширенного финансирования заменит существующий краткосрочный механизм финансовой помощи.

По информации издания, условием для предоставления материальной помощи станут обязательства Киева по сокращению бюджетного дефицита, либерализацию сельскохозяйственного рынка и принятие антикоррупционных мер.

Ранее сообщалось, что МВФ и Украина начали обсуждение новой программы помощи.