ФНС зарегистрировала более 200 тыс. самозанятых

В качестве самозанятых в России зарегистрировались 201 тыс. граждан, сообщил в ходе Московского финансового форума глава ФНС Михаил Мишустин. По его словам, большинство этих людей ранее находились в «тени» и не платили налоги.

Всего самозанятыми задекларировано 20 млрд рублей дохода, пробито более 20 млн чеков. Самые популярные виды деятельности – пассажироперевозки, аренда квартир, консультирование, репетиторство реклама.

Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых начался с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Как сказал замглавы Минфина Илья Трунин, один из вариантов расширения пилотного проекта — включение остальных регионов-доноров и субъектов РФ, где есть города-миллионники.

Глава ФНС также напомнил, что для самозанятых создано мобильное приложение «Мой налог», а API-интерфейс позволяет интегрировать сервис компаниями, которые работают с самозанятыми. Сейчас партнерами являются более 20 компаний.