Россия и Чехии сняли ограничения на полеты

Глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова заявила, что РФ и Чехия договорились о снятии всех ограничений по пассажирским авиаперевозкам. Об этом сообщает ТАСС.

Меморандум, предусматривающий снятие ограничений между российским аэропортом Жуковский и Прагой, подписан по итогам переговоров авиавластей.

Ранее сообщалось, что Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний.

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.