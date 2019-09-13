Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА «Новости».

Он отметил, что впереди — огромные вызовы и «сырьевой шок».

Греф объяснил это снижением потребления нефти и бесконтрольным увеличением предложения.

«И это приведет к очень низким ценам на нефть, значительно может быть ниже, чем цена отсечения», — добавил Греф.

По его словам, РФ удалось удержаться «на уровне 40 плюс», но цена на нефть может упасть значительно ниже.