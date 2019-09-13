Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

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Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф во время... Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф во время...
Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф во время...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА «Новости».

Он отметил, что впереди — огромные вызовы и «сырьевой шок».

Греф объяснил это снижением потребления нефти и бесконтрольным увеличением предложения.

«И это приведет к очень низким ценам на нефть, значительно может быть ниже, чем цена отсечения», — добавил Греф.

По его словам, РФ удалось удержаться «на уровне 40 плюс», но цена на нефть может упасть значительно ниже.