В ФАС предложили вернуть в России рекламу пива и вина

Глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин заявил, что необходимо ослабить запретные ограничения на рекламу пива и вина в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, пивная отрасль нуждается в смягчения ограничений на рекламу.

До этого Минсельхоз предложил разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что потребление алкоголя в стране снизилось.