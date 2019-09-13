Силуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

«В следующем году будем сокращать», — сказал Силуанов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что массовые сокращения ждут чиновников. Как сообщали в Минфине, в 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году — еще 10%.