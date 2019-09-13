СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Как отмечается, в период с 2017 по 2018 год мошенники могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы соглашались переводить свои пенсионные накопления из ПФР в негосударственные банки.

В афере подозреваются агенты, предоставляющие услуги негосударственных фондов. Следствие установило, что все подписи в заверенных у нотариуса документах были сфальсифицированы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту махинаций, СК пытается определить организаторов и исполнителей преступления.

Ранее сообщалось, что Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.