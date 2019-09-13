СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Как отмечается, в период с 2017 по 2018 год мошенники могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы соглашались переводить свои пенсионные накопления из ПФР в негосударственные банки.
В афере подозреваются агенты, предоставляющие услуги негосударственных фондов. Следствие установило, что все подписи в заверенных у нотариуса документах были сфальсифицированы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту махинаций, СК пытается определить организаторов и исполнителей преступления.
Ранее сообщалось, что Минфин раскрыл детали новой системы пенсионных накоплений.