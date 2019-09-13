Топилин рассказал об изменении МРОТ в 2020 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал про повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для того, чтобы увеличить МРОТ до 12 тыс 130 рублей, потребуется 20,9 млрд руб. из средств федерального и региональных бюджетов.

Он также отметил, что повышение МРОТ затронет 3,2 млн человек. Причем половина от этого числа работает в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил министр.

Ко всему прочему, он добавил, что МРОТ будет повышен на 7,5%.

Ранее минтруд установил новый прожиточный минимум.