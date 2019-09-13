В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня

Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, регулирование трудового процесса, в частности продолжительность рабочего дня, относится к действующему законодательству России, и отмена устаревших советских нормативных актов их не изменит.

До этого российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что поручил отменить нормативные документы времен СССР. Чуйченко при этом отметил, что речь идет в том числе о декрете от 1917 года о 8-часовом рабочем дне.

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом, это требование, установленное законом, а именно — продолжительность рабочего времени», — подчеркнул Чуйченко.

При этом он уточнил, что правительство не вправе отменить 8-часовой рабочий день, так как подобное решение находится вне рамок его компетенции.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, при каких условиях возможно сокращение рабочей недели.