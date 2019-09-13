Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем, но желает обширных договоренностей. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ему бы больше хотелось добиться полной сделки.

Однако глава США отметил, что не против рассмотреть временные договоренности, которые помогли бы разрядить обстановку в торговой войне между двумя государствами, а также снять взаимные ввозные пошлины.

В конце сентября 2019 года США и Китай проведут очередные переговоры относительно торговли.

Ранее МИД Китая призвал США сделать ответные шаги к КНДР.