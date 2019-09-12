Ирак сократит добычу и экспорт нефти для выполнения сделки ОПЕК+

Ирак намерен с октября текущего года сокращать добычу и экспорт нефти для выполнения обязательств в рамках соглашение ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана.

Как отмечается, Багдад уже сократил добычу и экспорт нефти, в связи с чем в сентябре показатели будут ниже, чем в августе.

«Дальнейшее сокращение будет происходить с октября, чтобы достичь исполнения [сделки ОПЕК+]», — сказал аль-Гадбан.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК выполнили Венское соглашение в июле на 144%.