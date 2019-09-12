В Госдуме прояснили ситуацию с передачей данных о доходах россиян в бюро кредитных историй

Глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков заявил, что данные о доходах россиян не попадут в бюро кредитных историй (БКИ), окончательный расчет долговой нагрузки останется у банков, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в России появятся специальные БКИ, которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, а те уже самостоятельно будут окончательно определять показатель нагрузки с учетом данных о доходах.

«Есть законопроект у нас по бюро кредитных историй, в соответствии с которым бюро должны предоставлять в банки информацию о долговой нагрузке. Конечно, это должно быть по согласию заемщика», — сказал Аксаков.

Аксаков добавил, что рассмотреть данный законопроект в первом чтении планируется в октябре.

При этом депутат допустил, что в какой-то перспективе бюро смогут рассчитывать весь показатель долговой нагрузки, но отметил, что для этого нужны будут специальные разрешения от заемщиков.

Ранее СМИ сообщили, что доступ к сведениям о заработках жителей страны получит бюро кредитных историй (БКИ).