Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

Рыночная капитализация американской компании Apple 11 сентября в очередной раз превысила $1 трлн после презентации новой продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, к капитализация компании $1 трлн 10 млрд 443 млн. На момент закрытия торгов стоимость одной акции корпорации достигла $223,6, что на 3,18% выше по сравнению с показателями предыдущего дня.

Во вторник, 10 сентября, Apple представила на презентации новые модели Phone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Ранее сообщалось, что стоимость старых IPhone резко снизилась в России.