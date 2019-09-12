Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году. Об этом пишет ФАН.

Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей.

Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.

Планируется, что вопрос увеличения минимальной зарплаты коснется около 4 миллионов россиян.

Ранее сообщалось, что Росстат насчитал 18,6 миллиона бедных.