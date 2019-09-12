США решили отсрочить введение новых пошлин на товары из Китая
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона пока не будет вводить пошлины на китайские товары. Об этом он написал у себя в твиттере.
По словам Трампа, он не стал вводить пошлины по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ. Еще одной причиной для отсрочки стала 70-ая годовщина Китая.
Президент США подчеркнул, что повышение пошлин на товары объемом $250 млрд с 25% до 30% все равно состоится, но с 1 до 15 октября.
Ранее сообщалось о готовности Китая к торговым переговорам с США. Отмечается, что решение о переговорах китайская сторона приняла после того, как президент США Дональд Трамп заявил об очередном повышении пошлин на товары из Китая.