США решили отсрочить введение новых пошлин на товары из Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона пока не будет вводить пошлины на китайские товары. Об этом он написал у себя в твиттере.

По словам Трампа, он не стал вводить пошлины по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ. Еще одной причиной для отсрочки стала 70-ая годовщина Китая.

Президент США подчеркнул, что повышение пошлин на товары объемом $250 млрд с 25% до 30% все равно состоится, но с 1 до 15 октября.

Ранее сообщалось о готовности Китая к торговым переговорам с США. Отмечается, что решение о переговорах китайская сторона приняла после того, как президент США Дональд Трамп заявил об очередном повышении пошлин на товары из Китая.