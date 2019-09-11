«Газпром нефть» делает ставку на «цифровые» кадры

«Газпром нефть» конкурирует за лучшие «цифровые» кадры с мировыми IT-гигантами. Об этом сообщил в ходе международного конгресса Северо-Западной секции SPE (Общества инженеров нефтегазовой промышленности) директор по технологическому развитию компании Алексей Вашкевич.

Сегодня нефтегазовая отрасль ощущает дефицит талантливых IT-специалистов. Многие из них отдают предпочтение популярным IT-гигантам вроде «Яндекса» или «Фейсбука». Ежегодный лидер рейтинга работодателей - «Газпром нефть» – также включилась в борьбу за такие кадры. Компания доказывает: возможностей для самореализации в добывающей промышленности ничуть не меньше.

«Применение технологий на всей цепочке формирования стоимости у нас настолько масштабно, что это стало одним из ключевых преимуществ для привлечения талантов. Именно это обеспечивает настоящий wow-эффект для молодых профессионалов. Только в нашей отрасли, реализуя цифровые проекты, ребята имеют уникальную возможность оценить результат своего труда, увидеть, как движутся многотонные буровые и запускаются новые проекты в условиях крайнего Севера, где еще недавно это не представлялось возможным», — указал Вашкевич.

Основной темой конгресса стали кадровые вызовы в эпоху цифровой трансформации. Участниками дискуссии стали представители крупнейших организаций из разных отраслей — Wintershall, «Яндекса», McKinsey, Mars, «Ростелекома», HeadHunter, Сколтеха, МФТИ, АНО «Цифровая экономика» и многие другие.

На фоне нехватки квалифицированных IT-сотрудников компании сами инвестируют в процесс образования и подготовки кадров. Они создают экосистему для привлечения и удержания таких специалистов. Так, «Газпром нефть» поддерживает профильные кафедры и магистерские программы ведущих вузов, развивает совместные научно-исследовательские лаборатории. Компания также создала платформу «Профессионалы 4.0», которая объединяет таланты и корпорации для реализации бизнес-проектов в составе гибких команд.

Сегодня «Газпром нефть»реализует свыше 500 различных цифровых проектов и 12 программ цифровой трансформации. И компания заинтересована в талантливых IT-специалистах. Ведь в значительной степени от них будет зависеть и успех этих масштабных цифровых инициатив.

Участники конгресса SPE согласились: современная нефтегазовая отрасль создает уникальные возможности для развития it-специалистов. Так как это не только достойные условия труда, но и шанс реализоваться и внести вклад в проекты мирового уровня.