Трамп потребовал у «болванов» из ФРС снизить процентную ставку до нуля

Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) понизить базовую процентную ставку до нуля. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер назвал руководство ФРС болванами за то, что они до сих пор этого не сделали.

«Федеральная резервная система должна снизить нашу процентную ставку до нуля или ниже, и мы должны начать рефинансировать наш долг», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в умственных способностях ФРС.